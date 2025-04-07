Опасность для авто: ТОП-6 привычек, которые ускоряют конец вашей машины

Пользуясь ежедневно (или еженедельно) автомобилем, некоторые из водителей даже не догадываются, что делают что-то неправильно или не совсем правильно. Рассмотрим несколько наиболее неожиданных примеров.

Привычка не смотреть на приборы

Современные автомобили с их надежностью и долговечностью немало разбаловали нас. Каждый раз машина гарантированно откликается на поворот ключа или нажатие кнопки и везет нас куда надо. Но то, что авто долго не ломается, не означает, что можно не обращать внимания на информационный экран, контрольные приборы и сигнальные лампы. Ведь на них может неожиданно появиться тот или иной аварийный сигнал - и если его пропустить, продолжение движения может привести к аварийной поломке одного из недешевых агрегатов или к аварии на дороге. Речь идет, например, о перегреве двигателя, потере моторного масла, тормозной жидкости или жидкости системы охлаждения двигателя.

Традиция постоянно держать машину под чехлом

Да, чехол надежно защищает кузов авто от многих неприятностей. Но он же может ускорить приближение дорогостоящего ремонта этой важнейшей части машины. Если машина будет жить под чехлом всегда, во влажные (и особенно в теплые) дни ее кузов будет ржаветь с особой интенсивностью. И при этом водитель долго об этом не будет догадываться. Ведь большинство распространенных чехлов задерживают под собой влагу, которая при отсутствии вентиляции не может высыхать. А значит, в закрытых полостях кузова и на его поверхности будет активно прогрессировать ржавчина. Особенно эта привычка будет вредной, если машина давно не новая и уже имеет хотя бы небольшие проблемы с ржавчиной.

Ошибочная установка домкрата

Если при замене пробитого колеса или сезонной смене шин ставить домкрат как попало, он может и будет поднимать машину. Но при этом кузов будет испытывать чрезмерные нагрузки. В худшем случае опорный пятак домкрата продавит дыру в кузове прямо сейчас, а в лучшем - помнет порог или крыло. У наиболее уязвимых моделей выбор неправильной точки установки подъемника приводит к перекосам кузова - вплоть до нарушения геометрии дверных проемов, ослабления точек соединения деталей и тому подобное. Напомним, что у современных машин детали могут скрепляться не сваркой, а клеем или заклепками. Поэтому всегда ищите штатные точки для домкрата на каждой стороне машины, обычно они расположены на пороге - одна за передним колесом и вторая перед задним.

Оставлять машину надолго на парковке

Как ни странно, автомобиль, который подолгу стоит без движения, стареет быстрее того, который время от времени катается по дорогам. Если часто оставлять машину без движения на несколько месяцев (и тем более, на несколько лет), кузов из-за отсутствия вентиляции на ходу будет интенсивно ржаветь. Так же и многие валы и подшипники в агрегатах из-за отсутствия смазки будут поражены коррозией и при следующем использовании будут повреждены. По-своему страдают и резиновые уплотнения окон, дверей и другие эластичные элементы, расположенные на поверхности машины.

Нарушение регламента обслуживания

Плановые ТО-1 и ТО-2, определенные для каждой модели автопроизводителем, касаются не только свежих машин, но и экземпляров в преклонном возрасте. Каждое нарушение межсервисного интервала (замена масел, фильтров и расходных деталей) сокращает жизнь основных систем и агрегатов. При том что для старой машины сложные и дорогостоящие ремонты, например, двигателя или трансмиссии, бывают нецелесообразными.

Установка дешевых запчастей

Дешевые - а значит, некачественные и недолговечные детали - сами по себе сокращают ресурс машины после установки. Но кроме того, часто они мешают нормально работать другим деталям узла - например, из-за чрезмерных люфтов, ухудшения условий смазки и тому подобное. Следовательно, через некоторое время в существенном ремонте будут нуждаться уже целые системы и агрегаты - что, как упоминалось выше, не всегда укладывается в рамки рационального.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.