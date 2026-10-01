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"Опасный путь". Власти Индии призвали своих граждан не вступать в армию РФ

14:20 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
"Опасный путь". Власти Индии призвали своих граждан не вступать в армию РФ Фото: власти Индии призвали своих граждан не вступать в армию РФ (Getty Images)
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Правительство Индии "решительно не рекомендовало" своим гражданам ездить в Россию для вступления в российскую армию, предупреждая о "смертельной опасности", с которой они там столкнутся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

Такое предупреждение прозвучало после того, как посольство Индии в Москве начало выявлять рост числа индийских эмигрантов, вербующих на войну РФ против Украины.

Министерство иностранных дел заявило, что продолжает получать сообщения об индейцах, которые вступают в российскую армию, несмотря на многочисленные обращения и предупреждения.

Правительство в течение последних двух лет неоднократно отмечало риски и опасности, связанные с таким курсом действий, и время от времени советовало гражданам Индии быть осторожными при поиске возможностей трудоустройства за рубежом и не поддаваться на предложения работы от непроверенных лиц.

"Правительство снова заявляет, что это опасный путь, и решительно не поощряет его к этому. Рекомендуется, чтобы люди учитывали серьезность таких действий и понимали смертельную опасность, которой они себя подвергают", - отметили в МИД Индии.

В ведомстве добавили, что продолжают сотрудничать с российскими властями, чтобы обеспечить безопасность и скорейшее освобождение всех индейцев, служащих в российских вооруженных силах.

По словам чиновников, тревожная тенденция продолжается, поскольку многие в Индии попадают на то, что они считают "привлекательными" предложениями работы, но их вводят в заблуждение агенты по вербовке.

Во время своего визита в Москву в июле 2024 года премьер-министр Нарендра Моди поднял вопрос индийских новобранцев, подписавших контракты на вступление в армию России, но хотели вернуться в Индию, и российский диктатор Владимир Путин заверил его в помощи.

Однако, по словам официальных лиц, хотя десяткам новобранцев помогли вернуться после специального разрешения Москвы, еще больше людей вступают в ряды новобранцев, надеясь заработать деньги и, возможно, эмигрировать.

Россия вербует иностранцев на войну

Напомним, Россия продолжает систематически привлекать иностранцев для участия в войне против Украины.

Россия завербовала уже более 42 тысяч иностранцев и планирует привлечь еще больше до конца 2026 года. Каждый пятый завербованный уже погиб.

Недавно стало известно о новых фактах вербовки граждан Индонезии в ряды оккупационной армии РФ.

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