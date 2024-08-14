Небезпечний маневр: як можна і не можна обганяти інші авто

Щоб точно уявляти собі всю глибину обраної теми, нагадаємо, що є обгін і є випередження, і плутати їх не слід. Отже, обгін – це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Такий самий маневр без виїзду на смугу зустрічного руху називається випередженням (п.1.10 ПДР України). Тобто різниця – у виїзді на зустрічну смугу, і саме у ній ховаються всі загрози.

Чому обгін такий небезпечний

Ця на перший погляд нехитра дія виявляється такою непростою через те, що її хід важко спрогнозувати. І на те є кілька чинників – на які, між іншим, певною мірою можете вплинути і ви самі:

Вам треба примати рішення про початок обгону тоді, коли ваша головна перешкода – зустрічний автомобіль (автомобілі) перебуває, можливо, за кілька кілометрів. Тому якщо, враховуючи швидкість вашу і попутної машини, ви не можете бути певним, що завершите обгін до того, як з-за найближчого повороту (пагорба, лісу тощо) покажеться зустрічне авто, починати маневр не можна;

Швидкість зближення з головною небезпекою – зустрічним об’єктом найбільша з усіх можливих на дорозі. Адже рухаєтесь не тільки ви, а й зустрічна машина, і ваші швидкості додаються. І при тому зниження швидкості вами тільки зменшує шанси на успішний маневр;

В обгоні бере участь як мінімум три машини, а це втричі збільшує ймовірність того, що щось піде не так – хтось щось проґавить, хтось має недозволену швидкість, хтось зміститься вбік, когось занесе тощо;

На успіх маневру впливає надто багато обставин, які ви часто не можете передбачити. Стан шляху (нерівності можуть змусити всі три машини маневрувати у смузі руху), швидкість наближення зустрічного авто, об’єкти, що обмежують видимість (ліс, пагорб, спуск);

Важкі наслідки аварій при обгоні. Найчастіше тип аварії при обгоні – лобове зіткнення, яке взагалі вважається найтяжчим ДТП. Та і якщо лобового вдасться уникнути, наслідки все одно бувають важкими, адже цей маневр водій змушений виконувати на високій швидкості.

Як зробити обгін більш безпечним

Маневр обгону можна розбити на три основні етапи, кожен з яких водій може "вдосконалити" для більшої безпеки.

Оцінка обстановки і розрахунок маневру. Це найважливіший етап, адже вам треба взяти до уваги швидкість попутного авто, різницю швидкості, яку може негайно набрати ваша машина, і оцінити швидкість зустрічного транспорту, якщо він є. А якщо його немає, треба спрогнозувати ймовірність його появи з-за повороту, пагорба чи будівель і ймовірність перетину ваших траєкторій за умови, що він буде рухатись з певною, найбільш очікуваною в даних умовах швидкістю. Також треба врахувати стан дороги – наявність вибоїн, калюж, ожеледі, снігу;

Виїзд на зустрічну смугу і перебування на ній. Цей етап бажано максимально скоротити. Не можна залишатись на зустрічній, якщо дорога входить на ділянку, яку ви не проглядаєте – поворот, пагорб, низина. Власне, про це треба думати ще при плануванні маневру. Під час власне випередження вантажної машини треба враховувати її так званий динамічний габарит; йдеться про певні відхилення вантажівки від її курсу в межах смуги руху, які пояснюються коливанням причепу, особливостями рульового управління великих і довгих машин тощо;

Повернення на свою смугу руху. Головна помилка – так зване "підрізання" машини, яку ви обганяєте. Не можна повертатись у смугу зарано, перед самим її "носом", треба затриматись на зустрічній смузі доки ви не побачите попутну машину у центральне дзеркало заднього виду.

Коротко

Прислів’я типу сім раз відміряй, а раз одріж так і проситься для повчань молодим водіям на тему обгону. Але його сувора специфіка така, що в більшості випадків ані сім, ані десять "замірів" не дадуть стовідсоткової гарантії безпечного виконання маневру. Тому справді дієва порада може бути одна: за найменших сумнівів від обгону слід утриматись. Адже, дозволимо собі нагадати, крім великої імовірності зіткнення обгін має і другу реальну загрозу – дуже важкі наслідки можливої аварії. Тому краще затриматись на кілька хвилин через повільний рух на хвості якогось тихохода, ніж витратити решту життя на лікування чи інші малоприємні справи.