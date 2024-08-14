Опасный маневр: как можно и нельзя обгонять другие авто

Чтобы точно представлять себе всю глубину избранной темы, напомним, что есть обгон и опережение, и путать их не следует. Следовательно, обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения. Такой же маневр без выезда на полосу встречного движения называется опережением (п.1.10 ПДД Украины). То есть разница – в выезде на встречную полосу, и именно в ней прячутся все угрозы.

Почему обгон так опасен

Это на первый взгляд бесхитростное действие оказывается таким непростым из-за того, что его ход трудно спрогнозировать. И на то есть несколько факторов – на которые, между прочим, в определенной степени можете повлиять и вы сами:

Вам нужно принять решение о начале обгона тогда, когда ваше главное препятствие – встречный автомобиль (автомобили) находится, возможно, в нескольких километрах. Поэтому если, учитывая скорость вашей и попутной машины, вы не можете быть уверены, что завершите обгон до того, как из-за ближайшего поворота (холма, леса и т.п.) покажется встречное авто, начинать маневр нельзя;

Скорость сближения с главной опасностью – встречным объектом самая большая из всех возможных на дороге. Ведь двигаетесь не только вы, но и встречная машина, и ваши скорости прибавляются. И при том понижение скорости вами только уменьшает шансы на успешный маневр;

В обгоне участвует как минимум три машины, а это втрое увеличивает вероятность того, что что-то пойдет не так – кто-то упустит, кто-то имеет непозволительную скорость, кто-то сместится в сторону, кого-то занесет и т.д.;

На успех маневра влияет слишком много обстоятельств, которые вы часто не можете предвидеть. Состояние пути (неравенства могут заставить все три машины маневрировать в полосе движения), скорость приближения встречного авто, объекты, ограничивающие видимость (лес, холм, спуск);

Тяжелые последствия аварий при обгоне. Чаще тип аварии при обгоне – лобовое столкновение, которое вообще считается самым тяжелым ДТП. И если лобового удастся избежать, последствия все равно бывают тяжелыми, ведь этот маневр водитель вынужден выполнять на высокой скорости.

Как сделать обгон более безопасным

Маневр обгона можно разбить на три основных этапа, каждый из которых водитель может "усовершенствовать" для большей безопасности.

Оценка ситуации и расчет маневра. Это самый важный этап, ведь вам нужно учесть скорость попутного авто, разницу скорости, которую может немедленно набрать ваша машина, и оценить скорость встречного транспорта, если он есть. А если его нет, нужно спрогнозировать вероятность его появления из-за поворота, холма или построек и вероятность пересечения ваших траекторий при условии, что он будет двигаться с определенной, наиболее ожидаемой в данных условиях скоростью. Также нужно учесть состояние дороги – наличие ухабов, луж, гололеда, снега;

Выезд на встречную полосу и пребывание на ней. Этот этап лучше максимально сократить. Нельзя оставаться на встречной, если дорога входит на просматриваемый участок – поворот, холм, низменность. Собственно об этом надо думать еще при планировании маневра. При собственном опережении грузовой машины следует учитывать ее так называемый динамический габарит; речь идет об определенных отклонениях грузовика от его курса в пределах полосы движения, которые объясняются колебанием прицепа, особенностями рулевого управления больших и длинных машин и т.п.;

Возврат на свою полосу движения. Главная ошибка – так называемая "подрезка" машины, которую вы обгоняете. Нельзя возвращаться в полосу рано, перед самым ее "носом", надо задержаться на встречной полосе, пока вы не увидите попутную машину в центральное зеркало заднего вида.

Кратко

Пословица типа семь раз отмерь, а раз отрежь так и просится для наставлений молодым водителям на тему обгона. Но его строгая специфика такова, что в большинстве случаев ни семь, ни десять "замеров" не дадут стопроцентной гарантии безопасного выполнения маневра. Поэтому действительно действенный совет может быть один: при малейших сомнениях от обгона следует воздержаться. Ведь позволим себе напомнить, что кроме большой вероятности столкновения обгон имеет и вторую реальную угрозу – очень тяжелые последствия возможной аварии. Поэтому лучше задержаться на несколько минут из-за медленного движения на хвосте какого-то тихохода, чем потратить остальную жизнь на лечение или другие малоприятные дела.