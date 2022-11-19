"Небезпечні для Зеленського". Медведєв знову відзначився маячнею про переговори з Україною

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що спроби України нібито перекласти провину за обстріл Польщі на Росію не прийняв ніхто, навіть поляки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Медведєва.

"Від києвського режиму всі дуже втомилися. Особливо втомилися від Зеленського, який постійно нагнітає пристрасті, канючить, кукситься і вимагає все нові й нові подачки грошима та зброєю. Поводиться як істерична дитина з проблемами у розвитку", - вважає Медведєв.

За його словами, президенту Володимиру Зеленському переговори не потрібні "з цілком очевидних причин", навіть нібито дуже небезпечні для нього.

"Адже якщо не визнати реалії розпаду України - безглуздо сідати за стіл. А визнаєш - уб'ють власні націоналісти, які перебувають у зв'язці з армійською верхівкою", - додав Медведєв.