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"Небезпечні для Зеленського". Медведєв знову відзначився маячнею про переговори з Україною

Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що спроби України нібито перекласти провину за обстріл Польщі на Росію не прийняв ніхто, навіть поляки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Дмитра Медведєва.

"Від києвського режиму всі дуже втомилися. Особливо втомилися від Зеленського, який постійно нагнітає пристрасті, канючить, кукситься і вимагає все нові й нові подачки грошима та зброєю. Поводиться як істерична дитина з проблемами у розвитку", - вважає Медведєв.

За його словами, президенту Володимиру Зеленському переговори не потрібні "з цілком очевидних причин", навіть нібито дуже небезпечні для нього.

"Адже якщо не визнати реалії розпаду України - безглуздо сідати за стіл. А визнаєш - уб'ють власні націоналісти, які перебувають у зв'язці з армійською верхівкою", - додав Медведєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що за словами Зеленського, Росія зараз шукає можливості домогтися "короткого перемир'я". Ворог хоче відновити сили, тож таким шляхом завершити цю війну не вдасться.

Додамо, Кулеба заявив, що замість пропозицій передчасних мирних переговорів з Росією метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий мир на європейський континент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дмитро МедведєвРосійська Федерація