Небезпечні зелені "прибульці". Як клімат і люди змінюють рослинний світ України

Кліматичні зміни відчутно впливають на природу України. Проте небезпечні рослини-"прибульці" захоплюють наші території не лише через це.
Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна експертка кліматичного відділу громадської організації "Екодія" Соф'я Садогурська.
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Спеціаліст розповіла, що в цілому "зміна клімату може спричиняти зміни в ареалах поширення видів".
"Менш толерантні до потепління та посушливих умов види можуть замінюватися тими, які більш адаптовані до цих умов", - пояснила вона.
Садогурська уточнила, що це можуть бути:
"Виникає ситуація, коли види, потрапляючи в нові умови, адаптуються і витісняють місцеві, які не готові до таких змін", - поділилась вона.
Водночас експертка зауважила, що види можуть поширюватись на нові території "не лише через зміну клімату", адже "вагомим фактором стала сама людина".
"До того, як люди почали подорожувати між континентами, займатися активною інтродукцією (перенесенням в нові регіони) немісцевих видів, види, наприклад, з Європи не потрапляли до Північної Америки настільки стрімко", - повідомила фахівець.
Раніше, за її словами, "це відбувалося як природний, повільний процес".
"Зараз, коли людство активно переміщує види, це стало проблемою", - констатувала Садогурська.
Як приклад вона навела ситуацію з борщівником.
"В Україну за часів СРСР легковажно був завезений Борщівник Сосновського як силоносна культура", - нагадала експертка громадської організації.
Зараз же це - "агресивний карантинний вид, що захоплює луки та узбіччя і становить серйозну загрозу для здоров'я людей через надзвичайно небезпечний сік, що викликає тяжкі опіки".
Інший такий приклад, за словами Садогурської, це Амброзія полинолиста.
"Що потрапила до нас із Північної Америки й відома багатьом людям в Україні як сильний алерген", - зауважила вона.
Така ситуація із поширенням інвазійних видів, на думку фахівця, потребує:
"Це ще один додатковий виклик, пов'язаний зі зміною клімату", - підсумувала Садогурська.
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