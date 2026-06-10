Небезпечні зелені "прибульці". Як клімат і люди змінюють рослинний світ України

Головне: Глобальні зміни : через потепління та людську діяльність "традиційні" українські рослини дедалі частіше витісняються агресивними "прибульцями".

: через потепління та людську діяльність "традиційні" українські рослини дедалі частіше витісняються агресивними "прибульцями". Реальна небезпека : завезені колись Борщівник Сосновського та Амброзія вже окупували чималі території, загрожуючи людям важкими опіками та сильною алергією.

: завезені колись Борщівник Сосновського та Амброзія вже окупували чималі території, загрожуючи людям важкими опіками та сильною алергією. Необхідні кроки: зупинити навалу інвазійних видів можна лише за допомогою конкретних рішень на рівні держави та громад.

Як і чому змінюється поширення видів

Спеціаліст розповіла, що в цілому "зміна клімату може спричиняти зміни в ареалах поширення видів".

"Менш толерантні до потепління та посушливих умов види можуть замінюватися тими, які більш адаптовані до цих умов", - пояснила вона.

Садогурська уточнила, що це можуть бути:

як традиційні - "місцеві" - види рослин;

так і нові - "прибульці" - немісцеві інвазійні види (що швидко поширюються та витісняють місцевих представників).

"Виникає ситуація, коли види, потрапляючи в нові умови, адаптуються і витісняють місцеві, які не готові до таких змін", - поділилась вона.

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Водночас експертка зауважила, що види можуть поширюватись на нові території "не лише через зміну клімату", адже "вагомим фактором стала сама людина".

"До того, як люди почали подорожувати між континентами, займатися активною інтродукцією (перенесенням в нові регіони) немісцевих видів, види, наприклад, з Європи не потрапляли до Північної Америки настільки стрімко", - повідомила фахівець.

Раніше, за її словами, "це відбувалося як природний, повільний процес".

Які небезпечні рослини "оселились" в Україні

"Зараз, коли людство активно переміщує види, це стало проблемою", - констатувала Садогурська.

Як приклад вона навела ситуацію з борщівником.

"В Україну за часів СРСР легковажно був завезений Борщівник Сосновського як силоносна культура", - нагадала експертка громадської організації.

Як цвіте Борщівник Сосновського (фото: wikipedia.org/Ummagumma)

Зараз же це - "агресивний карантинний вид, що захоплює луки та узбіччя і становить серйозну загрозу для здоров'я людей через надзвичайно небезпечний сік, що викликає тяжкі опіки".

Борщівник Сосновського захоплює все більші території (фото: wikipedia.org/Kenraiz Krzysztof Ziarnek)

Інший такий приклад, за словами Садогурської, це Амброзія полинолиста.

Амброзія полинолиста - небезпечний карантинний бур'ян (фото: lab.gov.ua)

"Що потрапила до нас із Північної Америки й відома багатьом людям в Україні як сильний алерген", - зауважила вона.

Амброзія під час цвітіння (фото: lab.gov.ua)

Така ситуація із поширенням інвазійних видів, на думку фахівця, потребує:

законодавчого регулювання на рівні держави;

конкретних заходів у межах природоохоронних об'єктів і громад.

"Це ще один додатковий виклик, пов'язаний зі зміною клімату", - підсумувала Садогурська.