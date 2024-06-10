Небезпечні опади та похолодання: якою буде погода в Україні завтра

Завтра, 11 червня, в Україні триматиметься спекотна погода, втім у деяких регіонах очікуються грози та град. Температура не перевищуватиме +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, завтра дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході та півночі України, частково охопивши Вінницьку, Черкаську та Одеську області.

Суха погода переважатиме на сході України, у більшості центральних областей та південної частини.

Спека триватиме на сході та півдні, +29+33 градуси.

На заході очікується до +19+23 градусів.

Загалом температура коливатиметься в межах позначок +23+29 градусів.

Погода у Києві

У Києві 11-го червня пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ймовірні опади у вигляді граду та шквальний вітер.

Температура повітря +26, +27 градусів.

Загальний прогноз

Впродовж 12-14 червня очікується короткочасне похолодання до +17+23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.