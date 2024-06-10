ua en ru
Пн, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Небезпечні опади та похолодання: якою буде погода в Україні завтра

Україна, Понеділок 10 червня 2024 13:05
UA EN RU
Небезпечні опади та похолодання: якою буде погода в Україні завтра Фото: погода в Україні 11 червня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра, 11 червня, в Україні триматиметься спекотна погода, втім у деяких регіонах очікуються грози та град. Температура не перевищуватиме +33 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Погода в Україні

Як зазначає синоптик, завтра дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході та півночі України, частково охопивши Вінницьку, Черкаську та Одеську області.

Суха погода переважатиме на сході України, у більшості центральних областей та південної частини.

Спека триватиме на сході та півдні, +29+33 градуси.

На заході очікується до +19+23 градусів.

Загалом температура коливатиметься в межах позначок +23+29 градусів.

Погода у Києві

У Києві 11-го червня пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ймовірні опади у вигляді граду та шквальний вітер.

Температура повітря +26, +27 градусів.

Загальний прогноз

Впродовж 12-14 червня очікується короткочасне похолодання до +17+23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.

Прогнози синоптиків на літо

Як прогнозували синоптики, весь наступний робочий тиждень в Україні литимуть дощі із грозами. Очікується рекордна спека, до +34 градусів.

Погода в Україні влітку 2024 буде відносно непередбачуваною. За даними синоптика Віри Балабух, спека триматиметься влітку, проте чекати на певні рекорди, можливо, і не варто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
Темпи б'ють рекорди. Де Україна бере газ та як намагається наростити видобуток
DAILY
Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Електронних повісток через електронні кабінети не буде