Небезпечні опади та похолодання: якою буде погода в Україні завтра
Завтра, 11 червня, в Україні триматиметься спекотна погода, втім у деяких регіонах очікуються грози та град. Температура не перевищуватиме +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
Погода в Україні
Як зазначає синоптик, завтра дощі з грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході та півночі України, частково охопивши Вінницьку, Черкаську та Одеську області.
Суха погода переважатиме на сході України, у більшості центральних областей та південної частини.
Спека триватиме на сході та півдні, +29+33 градуси.
На заході очікується до +19+23 градусів.
Загалом температура коливатиметься в межах позначок +23+29 градусів.
Погода у Києві
У Києві 11-го червня пройдуть короткочасні дощі з грозами. Ймовірні опади у вигляді граду та шквальний вітер.
Температура повітря +26, +27 градусів.
Загальний прогноз
Впродовж 12-14 червня очікується короткочасне похолодання до +17+23 градусів на заході, півночі та подекуди в центральних областях України.
Прогнози синоптиків на літо
Як прогнозували синоптики, весь наступний робочий тиждень в Україні литимуть дощі із грозами. Очікується рекордна спека, до +34 градусів.
Погода в Україні влітку 2024 буде відносно непередбачуваною. За даними синоптика Віри Балабух, спека триматиметься влітку, проте чекати на певні рекорди, можливо, і не варто.
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