Опасные осадки и похолодание: погода в Украине будет завтра

Завтра, 11 июня, в Украине будет держаться жаркая погода, однако, в некоторых регионах ожидаются грозы и град. Температура не будет выше +33 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

Как отмечает синоптик, завтра дожди с грозами, временами с сильными проливными дождями, градом и шквалами пройдут на западе и севере Украины, частично охватив Винницкую, Черкасскую и Одесскую области.

Сухая погода будет преобладать на востоке Украины, в большинстве центральных и южной части.

Жара будет продолжаться на востоке и юге, +29+33 градуса.

На западе ожидается до +19+23 градусов.

В целом температура будет колебаться в пределах отметок +23+29 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 11 июня пройдут кратковременные дожди с грозами. Вероятны осадки в виде града и шквальный ветер.

Температура воздуха +26, +27 градусов.

Общий прогноз

В течение 12-14 июня ожидается кратковременное похолодание до +17+23 градусов на западе, севере и местами в центральных областях Украины.