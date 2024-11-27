Українців попередили про небезпеку на спортмайданчиках: схожі на сріблясті мʼячики

Через обстріли в районах, де тривають бойові дії, залишаються вибухонебезпечні предмети, зокрема елементи касетних боєприпасів. Вони можуть виглядати як маленькі сріблясті "м'ячики" або іграшки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Спортивні та ігрові майданчики, де діти проводять час, можуть приховувати небезпеку. Унаслідок війни на територіях, які зазнали обстрілів, можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Один із них - елементи касетних боєприпасів. На вигляд вони нагадують маленькі сріблясті "м’ячики" чи іграшки, які легко привертають увагу дітей.
Ці предмети є надзвичайно небезпечними: навіть незначний контакт із ними може призвести до трагічних наслідків. Саме тому важливо знати правила поведінки та навчати цьому дітей.
Відео: ДСНС України
Україна продовжує роботу з розмінування територій, але це складний і тривалий процес. Будьте пильними й допомагайте підвищувати рівень обізнаності у своїй громаді.
Це тип боєприпасів, які складаються з контейнера, що містить кілька малих боєприпасів або "бомб", які розкидаються на великій території при вибуху. Ці боєприпаси можуть бути у вигляді снарядів, ракет або бомб, що після вибуху розсипаються на численні менші елементи, які здатні вибухати при контакті або через певний час.
Найбільшу небезпеку вони представляють, коли не вибухають відразу, а залишаються на землі у вигляді «неспрацьованих» елементів, які можуть виглядати як звичайні предмети (маленькі м'ячики чи іграшки).
Нагадаємо,що на територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами, встановлюються попереджувальні знаки. Це робиться задля того, щоб люди випадково не опинилися в небезпечних місцях
Крім того, рятувальники зауважили, що важливо не лише розповідати дитині, як користуватись ліфтом. Також необхідно звернути увагу на те, як діяти, коли ліфт зупинився.