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Що робити дітям, якщо застрягли у ліфті: роз'яснення від ДСНС

Вівторок 26 листопада 2024 18:30
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Що робити дітям, якщо застрягли у ліфті: роз'яснення від ДСНС Ілюстративне фото: у ДСНС розповіли, що робити дітям, якщо вони застрягли у ліфті (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Через руйнування енергетичної інфраструктури в Україні було введено графіки відключення електроенергії. Саме тому в Україні почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфті.

Про те, як діяти дітям у ліфті, який застряг, читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зміст

Рятувальники зауважили, що важливо не лише розповідати дитині, як користуватись ліфтом. Також необхідно звернути увагу на те, як діяти, коли ліфт зупинився.

Зауважимо, самостійний проїзд дитини в ліфті без супроводу дорослих заборонений до 12 років.

Правила поведінки у ліфті

Незалежно від того, як часто ви з дитиною користуєтесь ліфтом - варто знати правила поведінки у ньому.

Не можна торкатись до кнопок без необхідності. Але покажіть дитині, де дзвінок і телефон аварійної служби. Однак поясніть дитині, що кнопкою виклику диспетчера або тривоги без наявної потреби користуватись не варто. Адже - це екстрена допомога при надзвичайних ситуаціях

Не затримуйтесь під час виходу з ліфта - слід робити це слід максимально швидко. Не можна перешкоджати роботі дверей, закриваючи їх руками, ногами або тілом.

Важливо, при вході в кабіну подивитись під ноги, оскільки при недосконалому технічному стані ліфта рівень підлоги майданчика і кабіни може відрізнятися.

Як заспокоїтись дитині

У ДСНС зауважили, що батьки мають навчити дітей долати хвилювання.

Рятувальники радять спертись на стінку ліфта або сісти на підлогу - це допоможе почуватись стабільніше. Якщо у ліфті темно, увімкни ліхтарик.

Для того, щоб заспокоїтись - можна виконати дихальну вправу:

  • поклади одну руку на живіт;
  • другу склади човником і прикрий нею губи.

Зроби кілька глибоких вдихів через ніс і видихай через рот. В цей час мʼяко надувай і здувай живіт, наче повітряну кулю. Видих - рука опускається вниз до грудей, вдих - підіймається до рота.

Якщо у вас є з собою вода - можна зробити повільний ковток між вдихом та видихом.

Алгоритм дій, якщо ліфт зупинився

У разі, якщо кабіна ліфта застрягла чи сталася якась інша надзвичайна ситуація, необхідно чекати допомоги і прибуття технічних служб. Поговоріть з дітьми про те, яку інформацію розповісти телефоном, коли їм потрібна допомога.

Аварійним службам необхідно знати, на якому поверсі ви знаходитесь, якщо знаєте, або яке число в останній раз бачили на екрані. Хто знаходиться з дитиною, та яке її самопочуття.

Категорично заборонено самостійно вибратися з ліфта який застряг, або намагатися вручну відкрити закриті двері.

Ці речі можуть здаватися очевидними для дорослих, але для дітей вони часто виглядають заплутаними і навіть лякаючими. Окрім пояснення можливих небезпек, які можуть бути поруч, важливо запевнити їх, що ліфти - це надзвичайно безпечний вид транспорту. Це допоможе запобігти розвитку страхів і, як наслідок, фобій у дітей.

Докладніше про те, що робити, якщо під час тривалого перебування в ліфті у вас почався напад паніки, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.

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