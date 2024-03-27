Небезпечні "м'ячики". Що відомо про касетні бомби, якими РФ дистанційно мінує Україну

Російські окупанти дистанційно мінують Україну, зокрема прикордоння Сумської області. Рятувальники розповіли про те, що собою представляють касетні авіабомби ШОАБ-0,5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Ворог дистанційно мінує нашу землю, використовуючи кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору", - йдеться у повідомленні.
Такі авіабомби застосовує РФ по прикордонним районам України.
"Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику вони можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають", - кажуть у ДСНС.
Своїм виглядом, як попереджають рятувальники, вони можуть привертати увагу дітей.
"У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів. Одразу повідомляйте про такі знахідки на 101. Наднебезпечну роботу - знешкодження знешкодження вибухонебезпечних предметів виконують тільки сапери. Тож попередьте про небезпеку близьких!" - наголошують рятувальники.
Російські війська останнім часом активізували обстріли прикордонних з РФ районів Сумської області. Зокрема, саме там окупанти дистанційно мінують територію України.
Так, уперше про дистанційне мінування Сумської області стало відомо у березні 2024 року. 6 березня голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповідав, що російські окупанти вперше атакували Сумську область касетними авіабомбами. З повітря загарбники замінували два села у Шосткінському районі - Стара Гута та Марчихіна Буда. Обидва знаходяться за 3 км від кордону з РФ.
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