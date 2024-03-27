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Опасные "мячики". Что известно о кассетных бомбах, которыми РФ дистанционно минирует Украину

Фото: что известно о кассетных бомбах ШОАБ-0,5, которыми РФ дистанционно минирует Украину (facebook.com/policesumy)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты дистанционно минируют Украину, в том числе приграничье Сумской области. Спасатели рассказали о том, что собой представляют кассетные авиабомбы ШОАБ-0,5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Враг дистанционно минирует нашу землю, используя шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Внешне они похожи на небольшой мяч серебристого цвета", - говорится в сообщении.

Такие авиабомбы применяет РФ по приграничным районам Украины.

"Одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая. Имеют большую зону поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения они могут разорваться, хотя сейсмического датчика нет", - говорят в ГСЧС.

Своим видом, как предупреждают спасатели, они могут привлекать детей.

"Ни в коем случае нельзя приближаться и касаться взрывоопасных предметов. Сразу сообщайте о таких находках на 101. Сверхопасную работу - обезвреживание взрывоопасных предметов выполняют только саперы. Так что предупредите об опасности близких!" - подчеркивают спасатели.

Использование ШОАБ-0,5 в приграничьи Сумской области

Российские войска в последнее время активизировали обстрелы приграничных с РФ районов Сумской области. В частности, именно там оккупанты дистанционно минируют территорию Украины.

Так, впервые о дистанционном минировании Сумской области стало известно в марте 2024 года. 6 марта глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказывал, что российские оккупанты впервые атаковали Сумскую область касетными авиабомбами. С воздуха захватчики заминировали два села в Шосткинском районе - Старая Гута и Марчихина Буда. Оба находятся в 3 км от границы с РФ.

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