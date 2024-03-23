Небезпечні хвороби. Українцям нагадали, від чого обов'язково треба вакцинуватися
Коронавірус залишається небезпечним захворюванням, від якого потрібно вакцинуватися. Проте є низка інших небезпечних хвороб, від яких потрібні щеплення.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Дітям перш за все треба вакцинуватися від поліомієліту. Попри те, що офіційно Україна подолала спалахи поліо, рівень вакцинації від цієї хвороби залишається на низькому рівні. Також дітям треба вакцинуватися від кору. Це інфекція, яка передається максимально швидко", - пояснив він.
Кузін підкреслив, що дітям потрібно також обов'язково зробити вакцини від дифтерії і від правця.
"Дифтерія - досить важке інфекційне захворювання, правець - часто летальна хвороба, яка передається найчастіше через інфіковані рани. Наприклад, коли дитина грається і наступає на якийсь іржавий цвях", - сказав головний санітарний лікар.
Що стосується дорослих, то вакцинація від дифтерії та правця теж дуже важлива. З 18 років ревакцинацію треба проходити кожні 10 років.
Спалахи захворювань
Нагадаємо, у листопаді минулого року у Києві деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин через спалах скарлатини серед учнів.
Також нещодавно в Одеській області зафіксували спалах скарлатини та виявили один летальний випадок.
За словами Ігоря Кузіна, з жовтня 2023 року понад 147 тисяч українців перехворіли на COVID-19. За п'ять місяців зафіксовано 815 летальних випадків. З них - чотири дитини віком до 17 років.
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