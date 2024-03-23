Опасные заболевания. Украинцам напомнили, от чего обязательно нужно вакцинироваться

Коронавирус остается опасным заболеванием, от которого нужно вакцинироваться. Однако есть ряд других опасных болезней, от которых нужны прививки.

"Детям прежде всего нужно вакцинироваться от полиомиелита. Несмотря на то, что Украина официально преодолела вспышки полио, уровень вакцинации от этой болезни остается на низком уровне. Также детям нужно вакцинироваться от кори. Это инфекция, которая передается очень быстро", - объяснил он.

Кузин подчеркнул, что детям нужно также обязательно сделать вакцины от дифтерии и от столбняка.

"Дифтерия – довольно тяжелое инфекционное заболевание, столбняк – часто летальная болезнь, которая передается чаще всего через инфицированные раны. Например, когда ребенок играет и наступает на какой-то ржавый гвоздь", - сказал главный санитарный врач.

Что касается взрослых, то вакцинация от дифтерии и столбняка тоже очень важна. С 18 лет ревакцинацию следует проходить каждые 10 лет.