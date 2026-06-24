Небезпечна Ебола вже дісталася Європи, підтверджено перший випадок

У Франції вперше зафіксували випадок зараження Еболою. Небезпечний вірус виявили у лікаря, який повернувся з Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ Франції та допис Європейського центру з профілактики та контролю захворювань.
Інфікованого медика вже госпіталізували до спеціалізованої лікарні. Наразі його стан оцінюють як стабільний.
Французькі служби терміново шукають усіх, хто міг контактувати з лікарем після його повернення з Демократичної Республіки Конго. Усіх знайдених контактних осіб відправлять на обов’язкову 21-денну ізоляцію під наглядом медиків.
Водночас у французькому міністерстві підкреслили, що ризик для населення є "дуже низьким".
Попри виявлений випадок, у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань зазначають, що загальний ризик поширення інфекції серед жителів Євросоюзу наразі залишається низьким.
Нагадаємо, у середині травня 2026 року ВООЗ оголосила режим міжнародної надзвичайної ситуації через масштабний спалах Еболи в Африці.
Осередком поширення інфекції став регіон Ітурі в Демократичній Республіці Конго, де зафіксували рідкісний штам вірусу Бундібугіо. Згодом захворювання поширилося й на територію сусідньої Уганди.
Додаткову загрозу становить відсутність схвалених вакцин і спеціалізованих препаратів для боротьби саме з цим різновидом вірусу.
Зазначимо, у ВООЗ заявили, що розвиток спалаху викликає серйозне занепокоєння. Кількість підозрюваних випадків зараження в ДР Конго перевищила тисячу, а число померлих сягнуло щонайменше 246 осіб.
За оцінками медичних фахівців, настільки стрімкі темпи поширення Еболи не фіксувалися за весь період спостережень за спалахами цього захворювання.