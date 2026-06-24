Небезпечна Ебола вже дісталася Європи, підтверджено перший випадок

Інфікованого медика вже госпіталізували до спеціалізованої лікарні. Наразі його стан оцінюють як стабільний.

Французькі служби терміново шукають усіх, хто міг контактувати з лікарем після його повернення з Демократичної Республіки Конго. Усіх знайдених контактних осіб відправлять на обов’язкову 21-денну ізоляцію під наглядом медиків.

Водночас у французькому міністерстві підкреслили, що ризик для населення є "дуже низьким".

Попри виявлений випадок, у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань зазначають, що загальний ризик поширення інфекції серед жителів Євросоюзу наразі залишається низьким.

Нагадаємо, у середині травня 2026 року ВООЗ оголосила режим міжнародної надзвичайної ситуації через масштабний спалах Еболи в Африці.

Осередком поширення інфекції став регіон Ітурі в Демократичній Республіці Конго, де зафіксували рідкісний штам вірусу Бундібугіо. Згодом захворювання поширилося й на територію сусідньої Уганди.

Додаткову загрозу становить відсутність схвалених вакцин і спеціалізованих препаратів для боротьби саме з цим різновидом вірусу.