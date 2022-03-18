В небе над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты

Силы противовоздушной обороны 18 марта сбили в небе над Винницкой областью три вражеских ракеты. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.
Напомним, сегодня украинские военные уничтожили крылатую ракету морского базирования в Одесской области.
Кроме того, ПВО в Киевской области обезвредила российский истребитель Су-34. Он упал на временно оккупированной территории.
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