В небі над Полтавською областю ППО збила ворожу ракету

Сьогодні, 7 травня, у небі над Полтавською областю українська ППО збила російську ракету. Жителів просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна .

"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.