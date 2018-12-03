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В Неаполе открыли уголовное дело по факту убийства украинца, - МИД

Новости » Происшествия    03.12.2018 - 18:54
В Неаполе открыли уголовное дело по факту убийства украинца, - МИД
Фото: место происшествия (скрин видео tsn.ua)

В МИД сообщили, что личность погибшего сейчас устанавливается

В Неаполе (Италия) по факту убийства гражданина Украины открыли уголовное дело. Об этом РБК-Украина сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По словам Кирилича, личность погибшего устанавливается.

"Личность погибшего устанавливается. По данному факту открыто уголовное дело. Генеральное консульство в Неаполе обратилось по этому делу к карабинерам города Неаполь", - пояснил представитель МИД.

Как сообщало ранее РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание il Giornale, в Неаполе в воскресенье, 2 декабря 2018 года, убили 36-летнего украинца. По словам свидетелей, между погибшим и неизвестным завязалась драка, в результате которой мужчина достал нож и несколько раз ударил украинца. после чего тот упал на землю. Медики не смогли спасти раненого, а нападавший сбежал.

Местные СМИ писали, что имя погибшего - Юрий Бусуйок. Отмечалось, что мужчина 9 лет находился в Италии, жил с родителями и работал строителем.

Напомним, в 2017 году в немецком Эггеленфельде (Нижняя Бавария) в общежитии для беженцев убили гражданина Украины. Так, 28-летнего украинца в результате конфликта избил 47-летний беженец из Казахстана, который проживал с жертвой в одной комнате. Гражданин Украины умер еще в общежитии до приезда медиков.

РБК-Украина также ранее сообщало, что в октябре 2016 года в Польше в результате спора зарезали украинца: 44-летний гражданин Украины скончался в реанимации от удара ножом в живот.

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