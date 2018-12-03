У Неаполі відкрили кримінальну справу за фактом вбивства українця, - МЗС

Фото: місце події (скрін відео tsn.ua)

У МЗС поінформували, що особа загиблого наразі встановлюється

У Неаполі (Італія) за фактом вбивства громадянина України відкрили кримінальну справу. Про це РБК-Україна повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

За словами Кирилича, особа загиблого наразі встановлюється.

"Особа загиблого встановлюється. За цим фактом порушено кримінальну справу. Генеральне консульство у Неаполі звернулося у цій справі до карабінерів міста Неаполь", - пояснив представник МЗС.

Як повідомляло раніше РБК-Україна з посиланням на італійське видання il Giornale, в Неаполі в неділю, 2 грудня 2018 року, вбили 36-річного українця. За словами свідків, між загиблим і невідомим зав'язалася бійка, в результаті якої чоловік дістав ніж і кілька разів ударив українця, після чого той упав на землю. Медики не змогли врятувати пораненого, а нападник утік.

Місцеві ЗМІ писали, що ім'я загиблого - Юрій Бусуйок. Зазначалося, що чоловік 9 років перебував в Італії, жив з батьками і працював будівельником.

Нагадаємо, в 2017 році в німецькому Еггеленфельде (Нижня Баварія) у гуртожитку для біженців вбили громадянина України. Так, 28-річного українця у результаті конфлікту побив 47-річний біженець з Казахстану, який проживав з жертвою в одній кімнаті. Громадянин України загинув ще в гуртожитку до приїзду медиків.

РБК-Україна також раніше повідомляло, що в жовтні 2016 року в Польщі в результаті суперечки зарізали українця: 44-річний громадянин України помер у реанімації від удару ножем у живіт.