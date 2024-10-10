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"Не знаю, звідки інформація". Ребров закрив тему невиклику Ярмоленка до збірної України

Фото: Андрій Ярмоленко у збірній (facebook.com/uafukraine)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров дав відповідь, чому він не викликав Андрія Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги націй.

Ребров зустрівся з представниками ЗМІ у Познані, де 11 жовтня "синьо-жовті" проведуть черговий поєдинок турніру проти збірної Грузії. Відсутність у команді гравця-ветерана  тренер пояснив так.

"Андрій не потрапив до збірної в основний список, бо зараз велика конкуренція, зокрема з гравцями УПЛ. І ми взагалі дивимось на Лігу націй як на турнір, де можна подивитися кандидатів". – пояснив фахівець.

Тренер рішуче спростував чутки, що він не розмовляв про це з футболістом. Навпаки, в особистій розмові він роз'яснив гравцю свою позицію.

"Я не знаю, звідки з'явилася інформація. Ярмоленко – особливий гравець, і я пояснював йому свою позицію і що потрібно давати шанс новим кандидатам", – закрив тему Ребров.

Ярмоленко дебютував за збірну України у вересні 2009 року. За 15 років у команді він провів у її складі 124 матчі у яких забив 46 голів. За обома показниками він перебуває на другому місці серед рекордсменів "синьо-жовтих". Причому за голами його відставання від лідера – Андрія Шевченка вимірюється лише двома м'ячами.

Раніше збірна Україна отримала ще один комплект нової форми.

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Сергій РебровЯрмоленкоФутболЛіга націй