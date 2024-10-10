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Україна отримала ще одну форму: коли збірна гратиме в синьому комплекті

Київ, Четвер 10 жовтня 2024 15:23
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Україна отримала ще одну форму: коли збірна гратиме в синьому комплекті Фото: Виїзна форма збірної України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Услід за новою домашньою формою національна команда з футболу представила виїзний варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Української асоціації футболу.

Другий комплект виконаний в тому ж стилі, що й презентований напередодні перший. Головна зміна – колір.

На синіх джерсі, як і на жовтих, спереду розміщена емблема УАФ та лого Adidas у вигляді трьох смужок. Ззаду на футболках є гасло "Слава Україні".

Не відрізняється цей комплект і за ціною. На офіційному сайті Adidas в Україні сині футболки, як і жовті, коштують 3 999 грн у дорослому варіанті та 2 999 – у дитячому. Правда, елементів виїзного комплекту у продажу наразі менше – лише футболки. А у жовтому кольорі є пропозиції також шортів та гетрів.

Україна отримала ще одну форму: коли збірна гратиме в синьому комплекті

Україна отримала ще одну форму: коли збірна гратиме в синьому комплекті

Україна отримала ще одну форму: коли збірна гратиме в синьому комплекті

Україна отримала ще одну форму: коли збірна гратиме в синьому комплекті

Дебют у синій формі: що відомо

Коли національна команда вперше зіграє у новій виїзній формі не повідомляється. Але логічно припустити, що станеться це лише 16 листопада.

Саме на цей день припадає наступний гостьовий поєдинок збірної України у Лізі націй – проти Грузії. Потім – 19 листопада наша команда також на виїзді зіграє з Албанією. Таким чином сесію матчів у листопаді вітчизняна команда, скоріш за все, проведе саме у синіх кольорах.

А в жовтні – гратиме в жовтому. Адже в найближчі дні підопічні Сергія Реброва зіграють у Польщі два номінально домашні поєдинки Ліги націй. 11 жовтня у Познані зустрінуться з Грузією, а 14-го у Вроцлаві – з Чехією.

Раніше стало відомо як виглядає нова форма збірної України з футболу.

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