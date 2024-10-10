"Не знаю, откуда информация". Ребров закрыл тему невызова Ярмоленко в сборную Украины

Ребров встретился с представителями СМИ в Познани, где 11 октября "сине-желтые" проведут очередной поединок турнира против сборной Грузии. Отсутствие в команде игрока-ветерана тренер объяснил так.

"Андрей не попал в сборную в основной список, потому что сейчас большая конкуренция, в том числе с игроками УПЛ. И мы вообще смотрим на Лигу наций как на турнир, где можно посмотреть кандидатов". – объяснил специалист.

Тренер решительно опроверг слухи, что он не говорил об этом с футболистом. Напротив, в личном разговоре он разъяснил игроку свою позицию.

"Я не знаю, откуда появилась информация. Ярмоленко – особый игрок, и я объяснял ему свою позицию и что нужно давать шанс новым кандидатам", – закрыл тему Ребров.

Ярмоленко дебютировал за сборную Украины в сентябре 2009 года. За 15 лет в команде он провел в ее составе 124 матча, в которых забил 46 голов. По обоим показателям он находится на втором месте среди рекордсменов "сине-желтых". Причем по голам его отставания от лидера – Андрея Шевченко измеряется только двумя мячами.