"Не зможемо чекати". Шольц закликав Європу посилити ППО України з наявних запасів

Він нагадав, що Німеччина надасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів.

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів і артилерії", - заявив канцлер.

Шольц закликав інших приєднатися до нього.

"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", - наголосив він.