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"Не зможемо чекати". Шольц закликав Європу посилити ППО України з наявних запасів

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни посилити протиповітряну оборону України з наявних запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Він нагадав, що Німеччина надасть Україні третю систему протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів. 

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів і артилерії", - заявив канцлер. 

Шольц закликав інших приєднатися до нього.

"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше можливостей для протиповітряної оборони з наявних запасів", - наголосив він.

ППО для України

Україна постійно зазнає бомбардувань з боку російських окупаційних військ. На цьому тлі українські дипломати неодноразово запитували у союзників додаткові системи протиповітряної оборони.

Серед цих запитів особливе місце посідає система Patriot, здатна знищувати балістичні ракети.

Україна хоче отримати щонайменше сім систем Patriot. Поки що тільки Німеччина оголосила про постачання однієї батареї.

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