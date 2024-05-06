"Не сможем ждать". Шольц призвал Европу усилить ПВО Украины из имеющихся запасов

Он напомнил, что Германия предоставит Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

"Для нас это очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", - заявил канцлер.

Шольц призвал других присоединиться к нему.

"Потому что мы не сможем ждать, пока будут произведены новые системы. Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", - подчеркнул он.