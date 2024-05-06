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"Не сможем ждать". Шольц призвал Европу усилить ПВО Украины из имеющихся запасов

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны усилить противовоздушную оборону Украины из имеющихся запасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Он напомнил, что Германия предоставит Украине третью систему противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

"Для нас это очень четкий сигнал, что мы готовы помочь там, где не хватает боеприпасов и артиллерии", - заявил канцлер.

Шольц призвал других присоединиться к нему.

"Потому что мы не сможем ждать, пока будут произведены новые системы. Мы должны обеспечить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны из имеющихся запасов", - подчеркнул он. 

ПВО для Украины

Украина постоянно подвергается бомбардировкам со стороны российских оккупационных войск. На этом фоне украинские дипломаты неоднократно запрашивали у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны.

Среди этих запросов особое место занимает система Patriot, способная уничтожать баллистические ракеты.

Украина хочет получить не менее семи систем Patriot. Пока что только Германия объявила о поставке одной батареи.

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