(Не)жіночі професії. Як війна в Україні змінила ринок праці

Що відбувається на ринку праці

За два роки повномасштабного вторгнення в Україні суттєво побільшало жінок у так званих "чоловічих" професіях. Через призов чоловіків на захист країни від агресії РФ виникла нестача кадрів у будівництві, на промислових виробництвах в агросекторі тощо.

У Державній службі зайнятості (ДСЗ) зазначали, що у зв'язку з мобілізацією виникли труднощі з укомплектуванням вакансій за професіями, на які традиційно більше працевлаштовувалися чоловіки (будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії).

Тому роботодавці все частіше працевлаштовують жінок на нетипові для них раніше посади, до прикладу, машиніста на шахті, електромонтера, тракториста. За інформацією порталу пошуку роботи Work.ua, для подолання дефіциту кадрів компанії готові вкладати у навчання працівниць.

Фото: жінки частіше обирають "чоловічі" професії (Getty Images)

У Службі зайнятості також діють програми перекваліфікації та "ваучери" на навчання. Частина жінок, які проходили навчання в ДСЗ у 2023 році обирали професії машиніста котельні, водія громадського транспорту, верстатника, електрозварювальника. "Ваучери" на навчання українки отримували для опанування спеціальності тракториста, електромонтера, слюсаря-ремонтника, сапера.

Варто зазначити, раніше існувало близько 450 спеціальностей, де жінкам заборонялося працювати через важкі та шкідливі умови праці, зокрема у галузях металообробки, будівництва, залізничного транспорту тощо.

З 2017 року в Україні було скасовано поділ професій за статтю, хоча стереотип про суто "жіночу" та "чоловічу" роботу продовжував існувати. Втім, війна вплинула на уявлення, щодо підхожої роботи відповідно гендеру.

Які "чоловічі" спеціальності обирають жінки

За даними ДСЗ, у 2023 році побільшала частка працевлаштованих жінок у таких галузях:

на будівництві

через ДСЗ у 2023 році працевлаштувалося 1,2 тисячі жінок, що становить 38% загальної чисельності усіх працевлаштованих у цій сфері. Як порівняти з 2021 роком, цей показник становив 20%.

у видобувній промисловості

у 2023 році знайшли роботу 1,2 тис. жінок, що становить 49% від усіх працевлаштованих (проти 27% у 2021 році).

Очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко в коментарі виданню The Economist казала, що за минулий рік більше жінок почало працювати в промисловості, будівництві та гірничодобувній галузі. В процесі відбудови країни ця тенденція стане ще масштабнішою.

"Енергетичний, транспортний та оборонний сектори, які, як очікується, відіграватимуть надзвичайно важливу роль в економіці після війни, також неминуче залучатимуть більше жінок-працівниць", – висловила думку Свириденко.

До того ж за її словами, у 2023 році з 36 тисяч малих і середніх компаній, зареєстрованих в Україні, 51% бізнесів керували жінки.

Фото: жінок у будівництві побільшає (freepik.com)

Скільки жінок шукають роботу в Україні

Опанування "нежіночої" професії підвищує шанси на працевлаштування, адже переважна більшість безробітних на ринку праці становлять саме українки.

За даними ДСЗ на 1 лютого 2024, в Україні мали статус безробітного 101,4 тис. осіб. З них чоловіків – 24,9 тис. осіб (або 24%), жінок – 76,5 тис. осіб (або 76%).

В щомісячному огляді Work.ua також йдеться проте, що на ринку праці переважають жінки – 60%. Наголошується, що частка жінок побільшала, як порівняти з минулими місяцями.

У лавах Сил оборони – гендерний баланс

Протягом кількох місяців в Україні діє спільна рекрутингова програма Міноборони та ресурсів пошуку роботи, щодо залучення громадян до лав ЗСУ. Українці можуть самостійно обрати професію у війську згідно зі своїм цивільним фахом.

Програма доступна як для чоловіків, так і для жінок. За даними Work.ua, у військовому рекрутингу зберігається гендерний баланс. На вакансії відгукуються 51% чоловіків та 49% жінок.

При цьому деякі пропозиції є більш популярними серед жінок – це вакансії медика, фельдшера, бухгалтера, діловода. На посади електрика, кінолога, гранатометника, сапера, капелана, командира відділення, інженера з ремонту дронів, водія частіше відгукуються чоловіки.

Приблизно однакова кількість шукачів обох статей відгукується на вакансії вебдизайнера, військового кухаря, психолога, заступника начальник штабу.

Де працюють та на кого навчаються жінки в регіонах

У Дніпропетровській області понад 30 жінок під час війни працевлаштувалися на гірничодобувне підприємство "Павлоградвугілля". В обласній службі зайнятості розповіли про жінку, яка працює машиністом підземних установок на одній із шахт підприємства.

На Полтавщині створили хаб професійно-технічної освіти, де готують слюсарів, касирів, операторів котельні, водіїв тролейбусів. Зараз там активно навчають жінок "чоловічим" професіям. До того ж у професійних навчальних закладах Полтави наразі дівчата вже опановують нетрадиційні професії. Серед них – спеціальність слюсаря, будівельника, електрогазозварника, лицювальника-плиточника, помічника бурильника.

На Буковині жінки освоюють професію тракториста, працюють на фабриці з виготовлення металопластикових вікон, електромонтерами.

Фото: жінки частіше залучені на промислових виробництвах (freepik.com)

У Чернівецькому обласному центрі зайнятості зі 132 ваучерів, які видавали в 2023 році на опанування професії тракториста-машиніста, 70 претендентів – жінки. У Чернівецькому тролейбусному управлінні нараз працює 120 жінок (у 2022 році їх було 75) з них 23 водійки тролейбуса, також жінки зайняті на посадах електромонтера тягових підстанцій служби енергозабезпечення, охоронця, намотувальника електричних елементів служби ремонту.

У Києві в січні оголосили набір на навчання машиністів електропоїздів метро із подальшим працевлаштуванням. Серед кандидатів розглядають як чоловіків, так і жінок.

Після скасування "Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок" українки отримали можливість працювати машиністками, зокрема потягів метро.

Проте як зазначили в управлінні кадрової роботи метрополітену Києва, жінкам на посаді машиніста електропоїзда може бути важче, оскільки робота потребує технічної освіти й реальних знань та навичок.