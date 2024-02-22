(Не)женские профессии. Как война в Украине изменила рынок труда

Что происходит на рынке труда

За два года полномасштабного вторжения в Украине существенно увеличилось количество женщин в так называемых "мужских" профессиях. Из-за призыва мужчин на защиту страны от агрессии РФ возникла нехватка кадров в строительстве, на промышленных производствах в агросекторе и т.д.

В Государственной службе занятости (ГСЗ) отмечали, что в связи с мобилизацией возникли трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, на которые традиционно больше трудоустраивались мужчины (строители, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители).

Поэтому работодатели все чаще трудоустраивают женщин на нетипичные для них должности, к примеру, машиниста на шахте, электромонтера, тракториста. По информации портала поиска работы Work.ua, для преодоления дефицита кадров компании готовы вкладывать в обучение работниц.

Фото: женщины чаще выбирают "мужские" профессии(Getty Images)

В Службе занятости также действуют программы переквалификации и "ваучеры" на обучение. Часть женщин, проходивших обучение в ГСЗ в 2023 году, выбирали профессии машиниста котельной, водителя общественного транспорта, станочника, электросварщика. "Ваучеры" на обучение украинки получали для овладения специальностью тракториста, электромонтера, слесаря-ремонтника, сапера.

Стоит отметить, что ранее существовало около 450 специальностей, где женщинам запрещалось работать из-за тяжелых и вредных условий труда, в частности в отраслях металлообработки, строительства, железнодорожного транспорта и т.д.

С 2017 года в Украине было отменено разделение профессий по полу, хотя стереотип о сугубо "женской" и "мужской" работе продолжал существовать. Впрочем, война повлияла на представления о подходящей работе по гендеру.

Какие "мужские" специальности выбирают женщины

По данным ГСЗ, в 2023 году увеличилась доля трудоустроенных женщин в следующих областях:

в строительстве

через ГСЗ в 2023 году трудоустроилось 1,2 тыс. женщин, что составляет 38% общей численности всех трудоустроенных в этой сфере. Если сравнить с 2021 годом, этот показатель составлял 20%.

в добывающей промышленности

в 2023 году нашли работу 1,2 тыс. женщин, что составляет 49% от всех трудоустроенных (27% в 2021 году).

Глава Министерства экономики Юлия Свириденко в комментарии изданию The Economist рассказала, что за прошлый год больше женщин начало работать в промышленности, строительстве и горнодобывающей отрасли. В процессе восстановления страны эта тенденция станет еще более масштабной.

"Энергетический, транспортный и оборонный секторы, которые, как ожидается, будут играть чрезвычайно важную роль в экономике после войны, также будут неизбежно привлекать больше женщин-работниц", – высказала мнение Свириденко.

К тому же, по ее словам, в 2023 году из 36 тысяч малых и средних компаний, зарегистрированных в Украине, 51% бизнесов руководили женщинами.

Фото: женщин в строительстве станет больше (freepik.com)

Сколько женщин ищут работу в Украине

Овладение "неженской" профессией повышает шансы на трудоустройство, ведь большинство безработных на рынке труда составляют именно украинки.

По данным ГСЗ на 1 февраля 2024 года, в Украине имели статус безработного 101,4 тыс. человек. Из них мужчин – 24,9 тыс. человек (или 24%), женщин – 76,5 тыс. человек (или 76%).

В ежемесячном обзоре Work.ua также говорится, что на рынке труда преобладают женщины – 60%. Отмечается, что доля женщин увеличилась по сравнению с прошлыми месяцами.

В рядах Сил обороны – гендерный баланс

В течение нескольких месяцев в Украине действует совместная рекрутинговая программа Минобороны и ресурсов поиска работы по привлечению граждан в ряды ВСУ. Украинцы могут самостоятельно выбрать профессию в армии согласно своей гражданской специальности.

Программа доступна как мужчинам, так и женщинам. По данным Work.ua, в военном рекрутинге сохраняется гендерный баланс. На вакансии откликаются 51% мужчин и 49% женщин.

При этом некоторые предложения более популярны среди женщин – это вакансии медика, фельдшера, бухгалтера, делопроизводителя. На должности электрика, кинолога, гранатометчика, сапера, капеллана, командира отделения, инженера по ремонту дронов, водителя чаще отзываются мужчины.

Приблизительно одинаковое количество соискателей обоих полов отзывается на вакансии веб-дизайнера, военного повара, психолога, заместителя начальника штаба.

Где работают и на кого учатся женщины в регионах

В Днепропетровской области более 30 женщин во время войны трудоустроились на горнодобывающее предприятие "Павлоградуголь". В областной службе занятости рассказали о женщине, работающей машинистом подземных установок на одной из шахт предприятия.

В Полтавской области создали хаб профессионально-технического образования, где готовят слесарей, кассиров, операторов котельной, водителей троллейбусов. Сейчас там активно учат женщин "мужским" профессиям. К тому же в профессиональных учебных заведениях Полтавы девушки уже овладевают нетрадиционными профессиями. Среди них – специальность слесаря, строителя, электрогазосварщика, облицовщика-плиточника, помощника бурильщика.

В Буковине женщины осваивают профессию тракториста, работают на фабрике по изготовлению металлопластиковых окон, электромонтерами.

Фото: женщины чаще задействованы на промышленных производствах (freepik.com)

В Черновицком областном центре занятости из 132 ваучеров, которые выдавали в 2023 году на овладение профессией тракториста-машиниста, 70 претендентов – женщины. В Черновицком троллейбусном управлении сейчас работает 120 женщин (в 2022 году их было 75) из них 23 водителя троллейбуса, также женщины заняты на должностях электромонтера тяговых подстанций службы энергообеспечения, охранника, намотчика электрических элементов службы ремонта.

В Киеве в январе объявили набор на обучение машинистов электропоездов метро с последующим трудоустройством. Среди кандидатов рассматривают как мужчин, так и женщин.

После отмены "Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин", украинки получили возможность работать машинистками, в том числе поездов метро.

Однако как отметили в управлении кадровой работы метрополитена Киева, женщинам на должности машиниста электропоезда может быть труднее, поскольку работа требует технического образования, реальных знаний и навыков.