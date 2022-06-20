"Не завидую ни Украине, ни Молдове". Премьер Грузии высказался о решении Еврокомиссии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia.
"Мы хорошо понимаем, что Украина находится в тяжелейшем положении, 20% ее территории уже потеряно и война продолжается. Также и Молдова находится в очень тяжелой ситуации. Молдова одна из первых пострадала от войны. Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове", - сказал он.
По мнению премьера, Украине этот статус дают потому, что она находится в войне.
"Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении", - добавил Гарибашвили.
Ранее Гарибашвили заявлял, что Грузия ждет "справедливого решения" в ответ на заявку Грузии в ЕС, в противном случае готова "поднять завесу" и сказать все". Также в Грузии заявили, что "не попрошайничают".
Как сообщалось, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также предлагается предоставить такой статус и Молдове.
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