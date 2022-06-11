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Грузия пригрозила ЕС в случае отказа от статуса кандидата

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Суббота 11 июня 2022 16:04
Грузия пригрозила ЕС в случае отказа от статуса кандидата Фото: глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили (newsgeorgia.ge)
Автор: Наталия Гурковская

Грузия ждет "справедливого решения" в ответ на заявку Грузии в ЕС, в противном случае готова "поднять завесу" и сказать все". Также в Грузии заявили, что "не попрошайничают".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили.

"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций….мы не попрошайничаем", - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.

По его словам, заключение от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня.

"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять завесу" и сказать все", - заявил Гарибашвили не уточнив, что именно.

При этом премьер также отметил, что статус кандидата для Грузии "имеет символическое значение".

"Конечно, это очень хороший статус, но для нас главный документ, ось и ориентир – это Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля", - пояснил свою позицию Гарибашвили.

Как сообщалось, Грузия проводит ряд важных реформ, которые позволят ей стать полноправным членом Европейского союза в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.

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