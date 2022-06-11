Грузия пригрозила ЕС в случае отказа от статуса кандидата
Грузия ждет "справедливого решения" в ответ на заявку Грузии в ЕС, в противном случае готова "поднять завесу" и сказать все". Также в Грузии заявили, что "не попрошайничают".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили.
"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций….мы не попрошайничаем", - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.
По его словам, заключение от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня.
"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять завесу" и сказать все", - заявил Гарибашвили не уточнив, что именно.
При этом премьер также отметил, что статус кандидата для Грузии "имеет символическое значение".
"Конечно, это очень хороший статус, но для нас главный документ, ось и ориентир – это Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, свободная торговля", - пояснил свою позицию Гарибашвили.
Как сообщалось, Грузия проводит ряд важных реформ, которые позволят ей стать полноправным членом Европейского союза в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.