"Не заздрю ні Україні, ні Молдові". Прем'єр Грузії висловився про рішення Єврокомісії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, коментуючи рішення Єврокомісії рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС, заявив, що не заздрить ні Україні, ні Молдові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.
"Ми добре розуміємо, що Україна перебуває у тяжкому становищі, 20% її території вже втрачено і війна триває. Також і Молдова перебуває у дуже тяжкій ситуації. Молдова одна з перших постраждала від війни. Тож я справді не заздрю ні Україні, ні Молдові", - сказав він.
На думку прем'єра, Україні цей статус надають тому, що вона перебуває у війні.
"Ви бачили кілька днів тому, що національні лідери підтверджують цей факт, що це рішення ухвалили тому, що Україна у стані війни та в особистих розмовах зі мною було сказано, що Молдова також у важкому становищі", - додав Гарібашвілі.
Раніше Гарібашвілі заявляв, що Грузія чекає "справедливого рішення" у відповідь на заявку Грузії в ЄС, інакше готова "підняти завісу" і сказати все". Також в Грузії заявили, що "не жебракують".
Як повідомлялося, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус Молдові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.