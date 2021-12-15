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"Не выход из Минска". Глава Минреинтеграции ответила на опасения РФ

Новина українською →
Украина, Среда 15 декабря 2021 09:26
"Не выход из Минска". Глава Минреинтеграции ответила на опасения РФ Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Иванна Шовкун

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что Россия всегда комментирует украинское законодательство. По ее словам, все, что не нравится россиянам, они называют выходом из Минска.

Об этом заявила Верущук, говорится в материале РБК-Украина "Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма".

Глава Минреинтеграции не согласна с тем, что законопроект о переходном периоде нарушает Минские договоренности.

"Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из Минска. Я считаю, что наши законы - наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", - отметила глава Минреинтеграции.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что большая часть минских соглашений не выполнена именно Россией. При этом он подчеркнул, что Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Ирина Верещук
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