"Не выход из Минска". Глава Минреинтеграции ответила на опасения РФ

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что Россия всегда комментирует украинское законодательство. По ее словам, все, что не нравится россиянам, они называют выходом из Минска.

Об этом заявила Верущук, говорится в материале РБК-Украина "Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма".

Глава Минреинтеграции не согласна с тем, что законопроект о переходном периоде нарушает Минские договоренности. "Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из Минска. Я считаю, что наши законы - наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", - отметила глава Минреинтеграции.