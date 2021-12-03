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Госдеп США о минских договоренностях: большая часть не выполнена Россией

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Пятница 03 декабря 2021 22:01
Госдеп США о минских договоренностях: большая часть не выполнена Россией Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что большая часть минских соглашений не выполнена именно Россией. При этом он подчеркнул, что Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters NEXT.

"Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль в урегулировании на Донбассе.

А глава ОП Андрей Ермак в интервью РБК-Украина говорил, что США решили быть активным участником урегулирования конфликта.

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Российская Федерация Энтони Блинкен Минские соглашения
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