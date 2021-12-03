Госдеп США о минских договоренностях: большая часть не выполнена Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что большая часть минских соглашений не выполнена именно Россией. При этом он подчеркнул, что Россия и Украина должны продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Россия и Украина должны дать понять, что они готовы выполнять то, о чем они договорились в рамках минских соглашений. Большая часть из этого не была выполнена. А большая часть того, что не было выполнено, относится к России. В то же время, есть и те вещи, которые должна сделать Украина", - заявил Блинкен.