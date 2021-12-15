ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Не вихід із Мінська". Глава Мінреінтеграції відповіла на побоювання РФ

Новость на русском →
Україна, Середа 15 грудня 2021 09:26
"Не вихід із Мінська". Глава Мінреінтеграції відповіла на побоювання РФ Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Іванна Шовкун

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що Росія завжди коментує українське законодавство. За її словами, все, що не подобається росіянам, вони називають виходом із Мінська.

Про це заявила Верущук, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу та Криму".

Глава Мінреінтеграції не згодна з тим, що законопроект про перехідний період порушує Мінські домовленості.

"Юридично зміст закону не означає вихід із Мінських домовленостей. Просто росіяни звикли коментувати наше законодавство. Все, що їм не подобається, вони називають виходом із Мінська. Я вважаю, що наші закони – наша справа. Росіяни не можуть нам вказувати, які закони нам приймати", - зазначила голова Мінреінтеграції.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що більша частина мінських угод не виконана саме Росією. При цьому він наголосив, що Росія та Україна мають продемонструвати готовність виконувати мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук
NEWS
Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл
DAILY
Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу і Криму