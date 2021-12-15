"Не вихід із Мінська". Глава Мінреінтеграції відповіла на побоювання РФ

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що Росія завжди коментує українське законодавство. За її словами, все, що не подобається росіянам, вони називають виходом із Мінська.

Про це заявила Верущук, йдеться у матеріалі РБК-Україна "Больова точка. Чому Росія боїться "перехідного періоду" для Донбасу та Криму".

Глава Мінреінтеграції не згодна з тим, що законопроект про перехідний період порушує Мінські домовленості. "Юридично зміст закону не означає вихід із Мінських домовленостей. Просто росіяни звикли коментувати наше законодавство. Все, що їм не подобається, вони називають виходом із Мінська. Я вважаю, що наші закони – наша справа. Росіяни не можуть нам вказувати, які закони нам приймати", - зазначила голова Мінреінтеграції.