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"Не вижу необходимости": президент Литвы о введении ЧП на границе с Беларусью

Новина українською →
Литва, Вторник 27 июля 2021 17:12
"Не вижу необходимости": президент Литвы о введении ЧП на границе с Беларусью Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал предложение Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Он заявил, что пока не видит в этом необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Delfi.

"Только в крайнем случае и только посоветовавшись, разъяснив ситуацию населению, можно вернуться к вопросу о чрезвычайной ситуации. Сегодня я не вижу в этом необходимости", - сказал он.

По его словам, даже введение чрезвычайного положения не будет означать, что МВД Литвы возьмет на себя полную ответственность.

"Прежде чем делать такие предложения, мы должны ответить себе на вопрос о том, что это принесет в дополнение к текущей ситуации. Введение чрезвычайного положения не означает, что Министерство внутренних дел возложит все свои обязанности на армию", - сказал он.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что предложит правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

Добавим, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

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