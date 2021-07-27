"Не бачу необхідності": президент Литви про введення НС на кордоні з Білоруссю

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував пропозицію Міністерства внутрішніх справ про оголошення надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Він заявив, що поки не бачить в цьому необхідності.

"Тільки в крайньому разі та тільки порадившись, роз'яснивши ситуацію населенню, можна повернутися до питання про надзвичайну ситуацію. Сьогодні я не бачу в цьому необхідності", - сказав він.

За його словами, навіть введення надзвичайного стану не означатиме, що МВС Литви візьме на себе повну відповідальність.

"Перш ніж робити такі пропозиції, ми повинні відповісти собі на питання про те, що це принесе в додаток до поточної ситуації. Введення надзвичайного стану не означає, що Міністерство внутрішніх справ покладе всі свої обов'язки на армію", - сказав він.