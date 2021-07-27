Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ее министерство предлагает правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях. Речь идет об участке границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр.

По ее словам, следует оценить множество факторов.

"Поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке", - добавила Билотайте.