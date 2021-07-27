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Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью

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Вторник 27 июля 2021 14:16
Литва может ввести чрезвычайное положение на границе с Беларусью Фото: Литва может ввести ЧП на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что ее министерство предлагает правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях. Речь идет об участке границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По ее словам, министерство выдвинуло такое предложение правительству, и сейчас оно оценивается.

"МВД выдвигает предложение оценить по ситуации и возможно объявить чрезвычайное положение", – заявила министр.

По ее словам, следует оценить множество факторов.

"Поскольку это активное вовлечение армии, поэтому МВД не может принять подобно решение в одностороннем порядке", - добавила Билотайте.

Напомним, 9 июля Литва начала строительство забора на границе с Беларусью в рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила строительство стены на границе с Беларусью, а также говорила, что на границу отправят дополнительные войска.

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