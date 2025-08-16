"Не вирішена справа": Трамп відмовився назвати головну розбіжність із Путіним

За його словами, будь-яке рішення щодо завершення війни має погодити Україна й президент Володимир Зеленський.

"Ми говорили дуже відверто. Я думаю, він хоче довести це до кінця", - сказав Трамп.

На запитання, чи готовий оприлюднити "одне велике питання", щодо якого вони з Путіним не згодні, він відповів: "Я б волів цього не робити. Гадаю, хтось усе одно це оприлюднить… Я хочу подивитися, чи зможемо ми це завершити. Це ще зовсім не вирішена справа. І Україна має погодитися… президент Зеленський має погодитися".

Трамп додав, що сподівається на завершення процесу: "Це було б великим досягненням для них. Не про мене. Для них".