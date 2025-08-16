RU

"Не решенное дело": Трамп отказался назвать главное разногласие с Путиным

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что они "очень откровенно" поговорили и имеют прогресс, однако ключевого разногласия пока не будет раскрывать публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Fox News.

По его словам, любое решение по завершению войны должны согласовать Украина и президент Владимир Зеленский.

"Мы говорили очень откровенно. Я думаю, он хочет довести это до конца", - сказал Трамп.

На вопрос, готов ли обнародовать "один большой вопрос", по которому они с Путиным не согласны, он ответил: "Я бы предпочел этого не делать. Думаю, кто-то все равно это обнародует... Я хочу посмотреть, сможем ли мы это завершить. Это еще совсем не решенное дело. И Украина должна согласиться... президент Зеленский должен согласиться".

Трамп добавил, что надеется на завершение процесса: "Это было бы большим достижением для них. Не обо мне. Для них".

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Вечером 15 августа в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Ключевая тема - война России против Украины.

Переговоры длились почти три часа и завершились раньше, чем планировалось: по сообщениям иностранных медиа, разговор должен был длиться не менее шести часов.

Подытоживая встречу, Трамп признал: никакого соглашения о прекращении огня в Украине нет - несмотря на "чрезвычайно продуктивный" разговор с Путиным.

Больше деталей о саммите на Аляске - в материале РБК-Украина.

