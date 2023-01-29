"Не видача бажаного за дійсне". Мельник пояснив, навіщо Україні підводний човен

Україні справді потрібний німецький підводний човен, оскільки за допомогою такої техніки вона зможе "тримати у вузді" весь Чорноморський флот РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника в Twitter .

"Дорогі німецькі друзі, коментар про німецькі субмарини. Це не видача бажаного за дійсне, а мій особистий досвід. Як генеральний консул у Гамбурзі, я був на борту U-212A на морській базі Еккернферда в 2008 році. Дійсно величезна! Один адмірал сказав мені: вам потрібний лише один підводний човен, щоб тримати російський Чорноморський флот у вузді", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Мельник закликав Німеччину передати Україні підводний човен, за допомогою якого він зможе вигнати флот РФ з Чорного моря.

Також ми писали, що Мельник закликав Німеччину розпочати постачання в Україну винищувачів Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon та бойових кораблів.

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