"Не надо верить, что мир вечен": Дуда сделал заявление в годовщину начала Второй мировой войны

По его словам, опасно было бы верить, что Польши больше никогда не придется защищаться, особенно учитывая ее геополитическое положение.

"Наивно верить, что ничего подобного больше не случится снова. Не случится, если мы будем сильными. Не случится, если мы будем решительными, если будет понятно, что этого не стоит делать. Потому что будет жесткий отпор", - сказал президент.

В последние годы ситуация во всем мире становится все более нестабильной, а характер конфликтов меняется на гибридные атаки, сообщил президент Польши.

По его словам, Польша непоколебимо будет придерживаться своих обязательств как член НАТО в отношении союзников и партнеров, нуждающихся в помощи.