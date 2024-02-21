"Не варто ображатись": Данілов дав відповідь, чим викликане блокування кордону з Польщею

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що блокування кордону з Польщею спричинене виборами в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.
За словами Данилова, у Польщі пройшли парламентські вибори, а цього року заплановано ще вибори до Європейського парламенту.
"Саме з цим пов'язана ситуація з фермерами. Наразі сільськогосподарське лобі у всіх країнах доволі об'єднане, і в такий спосіб вони захищають свої права, як вони вважають", - сказав Данілов.
Він підкреслив, що Україна має укладені домовленості з Євросоюзом і має звертатися до інстанцій об'єднання для розв'язання проблеми з кордоном.
Нагадаємо, що у польському уряді погрожують ввести нові обмеження на імпорт української продукції, якщо Київ не погодиться співпрацювати.
Нагадаємо, з листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. У січні кордон вдалося розблокувати, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками,
У лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.
Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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