"Не варто ображатись": Данілов дав відповідь, чим викликане блокування кордону з Польщею

За словами Данилова, у Польщі пройшли парламентські вибори, а цього року заплановано ще вибори до Європейського парламенту.

"Саме з цим пов'язана ситуація з фермерами. Наразі сільськогосподарське лобі у всіх країнах доволі об'єднане, і в такий спосіб вони захищають свої права, як вони вважають", - сказав Данілов.

Він підкреслив, що Україна має укладені домовленості з Євросоюзом і має звертатися до інстанцій об'єднання для розв'язання проблеми з кордоном.

Нагадаємо, що у польському уряді погрожують ввести нові обмеження на імпорт української продукції, якщо Київ не погодиться співпрацювати.