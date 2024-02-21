"Не стоит обижаться": Данилов ответил, чем вызвана блокировка границы с Польшей

По словам Данилова, в Польше прошли парламентские выборы, а в этом году запланированы еще выборы в Европейский парламент.

"Именно с этим связана ситуация с фермерами. В настоящее время сельскохозяйственное лобби во всех странах достаточно объединено, и таким образом они защищают свои права, как они считают", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина должна заключать договоренности с Евросоюзом и должна обращаться в инстанции объединения для решения проблемы с границей.

Напомним, что в польском правительстве грозятся ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если Киев не согласится сотрудничать.