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"Не стоит обижаться": Данилов ответил, чем вызвана блокировка границы с Польшей

Фото: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что блокирование границы с Польшей вызвано выборами в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

По словам Данилова, в Польше прошли парламентские выборы, а в этом году запланированы еще выборы в Европейский парламент.

"Именно с этим связана ситуация с фермерами. В настоящее время сельскохозяйственное лобби во всех странах достаточно объединено, и таким образом они защищают свои права, как они считают", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украина должна заключать договоренности с Евросоюзом и должна обращаться в инстанции объединения для решения проблемы с границей.

Напомним, что в польском правительстве грозятся ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если Киев не согласится сотрудничать.

Ситуация на границе Украины и Польши

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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