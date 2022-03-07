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"Не умеет воевать против других армий". Россия разрушает школы, больницы и дома, - ОП

Автор: Илона Свиридова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российская армия не умеет воевать против других армий. Поскольку сосредоточилась на разрушении школ, больниц и жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Варвары ХХІ века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совершенно без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что в войне России против Украины появился новый фактор.

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