"Не вміє воювати проти інших армій". Росія руйнує школи, лікарні та будинки, - ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російська армія не вміє воювати проти інших армій. Оскільки зосередилася на руйнуванні шкіл, лікарень та житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Варвари ХХІ століття. РФ пошкодила або знищила 202 школи, 34 лікарні, більше 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні. Абсолютно без світла, води, тепла понад 900 наших населених пунктів. Армія РФ не вміє воювати проти інших армій. Але відмінно вміє вбивати мирних громадян", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що в війні Росії проти України з'явився новий фактор.
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