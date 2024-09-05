"Найголовніше - не цуратися". Українцям пояснили, як ставитись до ветеранів і захисників

Як варто ставитись до ветеранів і захисників України

Урядовець нагадав, що війна в Україні триває одинадцятий рік.

"Третій рік - повномасштабне вторгнення. І ставлення людей до ветеранів та військовослужбовців, до членів родин загиблих захисників і захисниць України постійно змінюється... Зараз бачимо також, що люди втомлюються від війни. І втомлюються, як на диво, цивільні, які не борються з ворогом на передньому краї, а знаходяться більше в "тилових" регіонах держави. На мою думку, це системна помилка", - розповів Порхун.

На його думку, в Україні варто вводити певні традиції, підкреслювати їх цінність.

"Треба постійно дякувати захисникам за службу, дякувати за захист. Це може бути різна соціальна реклама, великі борди в магазинах... Це ж не тяжко. Ось висить подяка. І людина, яка повертається з фронту, бачить, що тут є небайдужі люди. Бачить, що держава і громадяни вдячні", - пояснив посадовець.

Він додав, що у побутовому спілкуванні ветерани окремого ставлення до себе від цивільних людей не вимагають.

"Найголовніше - не цуратися. Якщо бачите, що на лавці сидить ветеран після поранень - не відвертатися від нього. Може, йому стало погано. А може, він хоче води. Я завжди підходжу і запитую, що сталося. А деякі люди просто обходять стороною. Тут треба починати з себе. І мені, як ветерану, достатньо, щоб просто сказали "дякую", - розповів в. о. міністра.

Він запевнив, що "не треба більше ніяких привілеїв".

"Коли цивільні підходять і висловлюють вдячність за службу, ти справді розумієш, що недаремно борешся за незалежність нашої країни", - додав Порхун.

Насамкінець він зауважив, що потрібно також повністю переглянути чинне законодавство щодо ветеранської політики (адже воно було прийняте ще у 1993 році та є "відлунням Радянського Союзу").

"Тому команда міністерства зараз працює над розробкою нового законопроекту. Не треба створювати якийсь "космос", який потім буде неможливо виконати. Є реально нагальні проблеми, з якими зіштовхуються ветерани, ветеранки, члени родин загиблих захисників і захисниць України. Треба відштовхуватися саме від їх потреб", - розповів представник уряду.

Він додав, що зараз в Україні відпрацьовують "концепцію політики шани та поваги до захисників і захисниць".

"Ми відштовхуємося від того, що шана і повага віддається живим, а увічнення пам'яті - загиблим. В цьому розрізі ми ведемо діалог з громадськими організаціями. Є багато ідей, як це посилити", - підсумував Порхун.