"Самое главное - не сторониться". Украинцам объяснили, как относиться к ветеранам и защитникам

Как относиться к ветеранам и защитникам Украины

Чиновник напомнил, что война в Украине длится одиннадцатый год.

"Третий год - полномасштабное вторжение. И отношение людей к ветеранам и военнослужащим, к членам семей погибших защитников и защитниц Украины постоянно меняется... Сейчас видим также, что люди устают от войны. И устают, что удивительно, гражданские, не борющиеся с врагом на переднем крае, а находящиеся больше в "тыловых" регионах государства. По-моему, это системная ошибка", - рассказал Порхун.

По его мнению, в Украине следует вводить определенные традиции, подчеркивать их ценность.

"Нужно постоянно благодарить защитников за службу, благодарить за защиту. Это может быть разная социальная реклама, большие борды в магазинах... Это же не тяжело. Вот висит благодарность. И человек, возвращающийся с фронта, видит, что здесь есть неравнодушные люди. Видит, что государство и граждане благодарны", - объяснил чиновник.

Он добавил, что в бытовом общении ветераны особого отношения к себе от гражданских людей не требуют.

"Самое главное - не сторониться. Если видите, что на скамейке сидит ветеран после ранений - не отворачиваться от него. Может, ему стало плохо. А может, он хочет воды. Я всегда подхожу и спрашиваю, что случилось. А некоторые люди просто обходят стороной. Здесь нужно начинать с себя. И мне, как ветерану, достаточно, чтобы просто сказали "спасибо", - рассказал в. о. министра.

Он заверил, что "не нужно больше никаких привилегий".

"Когда гражданские подходят и выражают благодарность за службу, ты действительно понимаешь, что не зря борешься за независимость нашей страны", - добавил Порхун.

В заключение он отметил, что нужно также полностью пересмотреть действующее законодательство относительно ветеранской политики (ведь оно было принято еще в 1993 году и является "эхом Советского Союза").

"Поэтому команда министерства сейчас работает над разработкой нового законопроекта. Не нужно создавать какой-то "космос", который потом будет невозможно выполнить. Есть реально неотложные проблемы, с которыми сталкиваются ветераны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины. Надо отталкиваться именно от их потребностей", - рассказал представитель правительства.

Он добавил, что сейчас в Украине отрабатывают "концепцию политики уважения к защитникам и защитницам".

"Мы отталкиваемся от того, что почет и уважение отдается живым, а увековечение памяти - погибшим. В этом разрезе мы ведем диалог с общественными организациями. Есть много идей, как это усилить", - подытожил Порхун.