ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони розповіли, на якому етапі застосунок для ветеранів

Україна, Субота 31 серпня 2024 18:58
UA EN RU
У Міноборони розповіли, на якому етапі застосунок для ветеранів Фото: заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Каріна Левицька

Міноборони анонсувало застосунок "Ветеран+". Наразі він на етапі проведення консультацій.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю.

Черногоренко повідомила, що наразі міністерство співпрацює з всіма необхідними учасниками процесу для того, щоб створити застосунок для ветеранів.

"Ветеран+" анонсував міністр оборони. Ми зараз перебуваємо на етапі консультацій зі всіма учасниками цього процесу, з міністерствами. Зараз будемо оцінювати, яким чином зможемо оперативно реалізувати цей продукт", - пояснила заступник міністра.

Нагадаємо, що 22 серпня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міністерство оборони працює над створенням мобільного застосунку "Ветеран+". За його словами, це сервіс з надання державою послуг ветеранам російськао-української війни.

Зауважимо, що анонс цього застосунку відбувся невдовзі після низки схожих сервісів, що мають полегшити життя військовозобов'язаним та військовим.

Зокрема ми писали, що у травні в Україні запустили мобільний застосунок "Резерв+". Це фактично електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів. РБК-Україна писало, що нещодавно Міноборони анонсувало нові функції даному застосунку.

Крім цього Міноборони запустили мобільний застосунок "Армія+". Це сервіс виключно для військових. Він містить відразу декілька функцій, зокрема, через нього можна зробити електронні рапорти. Детальніше про застосунок можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ветеран Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії