"Не стоит это делать". В Минобороны назвали еще одну запретную тему

"Получение оружия от западных партнеров - это результат кропотливой и системной работы. Мы имеем поддержку западных стран, постепенно получаем вооружение и военную технику. Мы предпочитаем не говорить детали: где, что находится, какое оружие, как его используют и советуем всем другим это не делать", - отметила она.

Маляр добавила, что информация, которая касается оружия, - дело исключительно Вооруженных сил в рамках оборонного замысла, который существует сегодня.

"Некоторые спикеры, безусловно, только по хорошим соображениям, начинают открывать информацию, где и каким видом оружия, какие действия совершены. Это не следует делать", - подытожила замминистра.