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"Не стоит это делать". В Минобороны назвали еще одну запретную тему

Фото: замминистра обороны Украины Анна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Министерстве обороны Украины призвали не разглашать информацию о том, где и какое оружие используют Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Получение оружия от западных партнеров - это результат кропотливой и системной работы. Мы имеем поддержку западных стран, постепенно получаем вооружение и военную технику. Мы предпочитаем не говорить детали: где, что находится, какое оружие, как его используют и советуем всем другим это не делать", - отметила она.

Маляр добавила, что информация, которая касается оружия, - дело исключительно Вооруженных сил в рамках оборонного замысла, который существует сегодня.

"Некоторые спикеры, безусловно, только по хорошим соображениям, начинают открывать информацию, где и каким видом оружия, какие действия совершены. Это не следует делать", - подытожила замминистра.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Запад немедленно предоставить Украине противоракетное оружие. По его словам, наша страна сейчас больше всего нуждается в современных системах ПВО.

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