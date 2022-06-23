RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Не варто це робити". У Міноборони назвали ще одну заборонену тему

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Міністерстві оборони України закликали не розголошувати інформацію про те, де і яку зброю використовують Збройні сили України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Отримання зброї від західних партнерів - це результат кропіткої і системної роботи. Ми маємо підтримку західних країн, поступово отримуємо озброєння і військову техніку. Ми вважаємо за краще не говорити деталі: де, що знаходиться, яка зброя, як її використовують і радимо всім іншим це не робити", - зазначила вона.

Маляр додала, що інформація, яка стосується зброї, - справа виключно Збройних сил в рамках оборонного задуму, який існує сьогодні.

"Деякі спікери, безумовно, тільки з хороших міркувань, починають відкривати інформацію, де і яким видом зброї, які дії вчинені. Цього не слід робити", - підсумувала заступник міністра.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Захід негайно надати Україні протиракетну зброю. За його словами, наша країна зараз найбільше потребує сучасних систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна в Україні