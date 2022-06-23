"Не варто це робити". У Міноборони назвали ще одну заборонену тему

У Міністерстві оборони України закликали не розголошувати інформацію про те, де і яку зброю використовують Збройні сили України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.
"Отримання зброї від західних партнерів - це результат кропіткої і системної роботи. Ми маємо підтримку західних країн, поступово отримуємо озброєння і військову техніку. Ми вважаємо за краще не говорити деталі: де, що знаходиться, яка зброя, як її використовують і радимо всім іншим це не робити", - зазначила вона.
Маляр додала, що інформація, яка стосується зброї, - справа виключно Збройних сил в рамках оборонного задуму, який існує сьогодні.
"Деякі спікери, безумовно, тільки з хороших міркувань, починають відкривати інформацію, де і яким видом зброї, які дії вчинені. Цього не слід робити", - підсумувала заступник міністра.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав Захід негайно надати Україні протиракетну зброю. За його словами, наша країна зараз найбільше потребує сучасних систем ППО.
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