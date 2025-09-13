"Не ставте його в таке становище": Келлог дав пораду, як працювати з Трампом

Путін насміхається над Трампом

Нагадаємо, що 15 серпня на Алясці відбувся саміт між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Зустріч була присвячена війні Росії проти України.

Спочатку очікувалося, що вона відкриє шлях до подальших переговорів, включаючи прямі дискусії між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Однак прогрес у цьому плані сповільнився.

Зокрема, 18 серпня Трамп прийняв у Білому домі Зеленського та європейських лідерів. На цій зустрічі йшлося про завершення війни та гарантії безпеки для України.

Відразу після цього саміту Трамп написав, що почав організовувати двосторонню зустріч між Зеленським і Путіним, після чого буде ще одна, але вже тристороння

Причому Трамп говорив, що Путін пообіцяв йому зустрітися із Зеленським. Однак нещодавно в МЗС Росії заявили, що таких обіцянок не було і РФ говорила про готовність підвищити рівень делегацій на переговорах.

Сам Путін близько тижня тому сказав, що зустріч лідерів може відбутися, і якщо Зеленський готовий, то нехай приїжджає до Москви. У відповідь президент України заявив, що не може їхати до країни терориста, але при цьому сказав, що Путін може приїхати до Москви.

Днями речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про "паузу" в переговорах між Україною і Росією. Він додав, що не варто очікувати швидких результатів.

При цьому 11 вересня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив в одному з інтерв'ю, що Трамп вже повинен побачити, що Путін насміхається над ним і не збирається завершувати війну проти України.