"Не становитесь инструментом". Залужный призвал блогеров не оценивать боевые действия

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный просит блогеров воздержаться от публичной оценки боевых действий и решений командиров. Поскольку всей полнотой информации владеет только военное руководство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным силам Украины. Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров", - отметил Залужный.
По его словам, только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии.
"Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации. Верьте Вооруженным силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий что-либо для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках", - добавил Залужный.
Напомним, ранее Залужный заявлял о готовности украинской армии довести "уничтожение зла" до конца.
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