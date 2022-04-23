"Не становитесь инструментом". Залужный призвал блогеров не оценивать боевые действия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь Вооруженным силам Украины. Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров", - отметил Залужный.

По его словам, только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии.

"Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации. Верьте Вооруженным силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий что-либо для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках", - добавил Залужный.